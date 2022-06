FOTO – Matrimonio per Gosens: «Ho sposato una donna fantastica!»

Gosens si è sposato lo scorso 18 giugno. L’esterno dell’Inter ha pubblicato alcune foto del matrimonio attraverso i social, con un messaggio particolare.

MATRIMONIO – Robin Gosens parla così del matrimonio: «Il 18/06/22 ho sposato la donna più fantastica al mondo, per me. Ti amo per sempre!».

Di seguito il messaggio pubblicato sui social da Gosens.