FOTO – Materazzi e Zanetti, ricordo della netta vittoria dell’Inter sull’Arsenal

Materazzi ripensa a una delle più belle partite europee dell’Inter. L’ex difensore, attraverso il proprio account Instagram, torna sulla vittoria nerazzurra contro l’Arsenal di Henry.

CHE PARTITA! – Marco Materazzi accende i ricordi dei tifosi nerazzurri riportando alla memoria una delle migliori prestazioni dell’Inter in campo europeo. Nella Champions League 2003/04, la squadra allenata da Hector Cuper si era imposta sull’Arsenal di Arsene Wenger con uno spettacolare 0-3 nel leggendario Highbury. I gol di Julio Cruz, Andy van der Meyde e Obafemi Martins avevano regalato una serata magica ai nerazzurri. Sul proprio profilo Instagram, l’ex difensore posta una foto scattata dopo il fischio finale, in cui lui e Javier Zanetti si contendono la maglia di Thierry Henry: “Ad Highbury 0-3! Ma Javier, alla fine chi l’aveva presa la maglia?”. Il fuoriclasse francese si era fatto parare un rigore da Francesco Toldo in una serata indimenticabile per l’Inter. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Marco Materazzi