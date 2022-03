FOTO − Materazzi ringrazia: «Onore essere nella Hall of Fame dell’Inter!»

Marco Materazzi, premiato in Inter-Salernitana insieme ad altri idoli nerazzurri con l’ingresso nella Hall of Fame, ha voluto ringraziare su Instagram tutti i tifosi. Un onore per ‘Matrix’ essere nella storia dell’Inter

BRIVIDI − Materazzi, onorato del riconoscimento durante Inter-Salernitana, ha voluto ringraziare tutto il mondo nerazzurro: «Da tanto non provavo brividi così: leggenda, che parola enorme. Leggenda dell’Inter, degno della Hall of Fame dell’Inter: che onore pazzesco. Oggi, con ancora addosso l’emozione per quella fantastica notte a San Siro che resterà nel mio cuore per sempre, ho solo voglia di dire grazie. Ai miei tifosi: ho sempre dato tutto per i nostri colori, voi mi avete spinto dove non avrei mai immaginato di poter arrivare. E una volta di più venerdì, nella nostra casa, mi avete fatto sentire unico. Ai miei amici, campioni fantastici con cui ho condiviso l’amore per la maglia nerazzurra in campo e fuori, e ora anche questo momento di gloria. Alla mia famiglia, la mia forza da sempre: ieri quando ero uno dei tanti, oggi che posso sentirmi ancora di più un piccolo pezzo della storia di questo club meraviglioso. Solo una parola: per sempre grazie».