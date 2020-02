FOTO – Materazzi in festa: altro trofeo nel palmarès dell’ex Inter

Condividi questo articolo

Altro trofeo nel già ricco palmarès di Marco Materazzi: dopo i trofei vinti con l’Inter e con la nazionale italiana, l’ex difensore ha sollevato anche la Legends Cup.

ALTRO TROFEO – Con un post pubblicato sul suo profilo “Instagram” ufficiale, Marco Materazzi ha voluto festeggiare l’ennesimo trofeo vinto in carriera, dopo quelli già ottenuti con l’Inter e con la nazionale italiana. La coppa in questione si chiama Legends Cup, un mini-torneo che si disputa in Russia tra nazionali composte, come suggerisce il nome, da famosi giocatori di calcio ormai ritiratisi. Insieme ai compagni della selezione All Stars, l’ex difensore nerazzurro ha sconfitto la nazionale di casa, campione in carica e vincitrice di tutte le ultime 9 edizioni.