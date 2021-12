FOTO – Materazzi-Ibrahimovic. Fotomontaggio con la faccia di Eto’o

L’Inter questa sera sfida la Salernitana. Intanto sui social Marco Materazzi punge ancora l’eterno rivale Zlatan Ibrahimovic. Su Instagram infatti, la pagina Calciatoribrutti ha postato una foto dei due insieme nella presentazione della squadra nerazzurra del 2010. Ecco come ha risposto Matrix.

FOTOMONTAGGIO – Materazzi vs Ibrahimovic è sempre un duello che non si risparmia colpi. Sono tanti i battibecchi e le punzecchiature nel corso degli anni tra i due e, poco fa, Matrix lo ha rifatto. Tirato in causa da Calciatoribrutti su Instagram, dove Materazzi e Ibra sono in primo piano in maglia nerazzurra durante la presentazione della stagione 2009/2010, l’ex difensore ha risposto così. Ecco la foto iniziale.

Ed ecco la riposta di Materazzi che ha tolto la faccia ad Ibra e ha messo, tramite un fotomontaggio, la faccia di Samuel Eto’o.

“Calciatoribrutti vi siete sbagliati, se volevate postare quelli del Triplete, dovevate postare questa”. Ecco la didascalia postata da Materazzi in risposta al post dove è stato tirato in causa. Quello infatti fu l’anno del Triplete dell’Inter con Eto’o che arrivò al posto di Ibra.