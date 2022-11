FOTO – Materazzi con Coppa del Mondo e 3 ex Inter: «Un onore»

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter e campione del Mondo 2006 con l’Italia, è salito sul palco in Qatar per la cerimonia d’apertura del “fan festival” con altri 3 ex nerazzurri.

LEGGENDE – Marco Materazzi è salito sul palco in Qatar con altri tre ex giocatori dell’Inter e la Coppa del Mondo. Stiamo parlando di Roberto Carlos, di Lothar Matthaus e di Alessandro Altobelli. A seguire le parole e una delle foto postate dall’ex difensore nerazzurro all’interno di un post sul proprio profilo Instagram. “Un onore essere sul palco con queste leggende ed il presidente della Fifa Gianni Infantino per la cerimonia d’apertura del “fan festival”. @entourage_sport inizia il nostro mondiale !! #Materazzi #fifa #WorldCup #Qatar2022“.

Fonte: Instagram Marco Materazzi