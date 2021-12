FOTO – Materazzi, botta e risposta con Balotelli: amarcord Triplete Inter

Materazzi e Balotelli non dimenticano la grande stagione del Triplete. Attraverso i propri social, i due ex Inter commentano il gol contro il Rubin Kazan in Champions League.

NOTTI EUROPEE – Mario Balotelli si è lasciato andare ai ricordi. L’ex attaccante dell’Inter, sul proprio account Instagram, ha postato la foto dell’esultanza dopo il suo storico gol su punizione contro il Rubin Kazan, scrivendo a Marco Materazzi: “Ti ricordi, fratellone?”. Immediata la risposta dell’ex difensore: “Certo. Doppietta e mi hai riportato a casa! In Champions League non mi hai mai tradito”. In realtà il primo gol dell’incontro porta la firma di Samuel Eto’o, su assist proprio del numero 45. Balotelli realizza poi il raddoppio dalla grande distanza nella ripresa. Una vittoria di fondamentale importanza nel cammino dell’Inter di José Mourinho verso la conquista della Champions League in una stagione diventata leggendaria. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Marco Materazzi