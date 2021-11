FOTO – Materazzi incontra un’altra leggenda del Triplete: «Il vero Re di Milano!»

Materazzi si trovava in Qatar per il GP di F1, a un anno esatto dall’inizio dei Mondiali del 2022. È stata l’occasione giusta per un incontro targato Inter con la leggenda nerazzurra Eto’o.

RE LEONE – In occasione del Gran Premio del Qatar di F1, sul circuito di Losail, Marco Materazzi ha incontrato un’altra leggenda del Triplete nerazzurro: Samuel Eto’o. Sul proprio account Instagram, l’ex difensore dell’Inter ha postato una foto dell’abbraccio con il fuoriclasse camerunense: “Il Re Leone mi stava spiegando chi è il vero Re di Milano”. Il rapporto tra i due, già forte sul campo e nello spogliatoio all’epoca, sembra non essere stato minimamente intaccato dal trascorrere degli anni. Un dolce tuffo nei ricordi per tutti i tifosi interisti. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Marco Materazzi