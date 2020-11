FOTO – Maradona, il calcio piange. Perisic: “Le leggende non muoiono”

Diego Armando Maradona

Il mondo del calcio piange Maradona, scomparso ieri a causa di un attacco cardiorespiratorio (vedi articolo). Anche Ivan Perisic ha voluto dedicare un pensiero al più forte giocatore di tutti i tempi

LEGGENDA – Diego Armando Maradona ci ha lasciato ieri a causa di un attacco cardiorespiratorio. Il mondo del calcio piange il numero 10 per eccellenza, l’idolo di tutti gli appassionati di calcio e un simbolo per Napoli e Argentina. Anche Ivan Perisic ha voluto ricordare l’indimenticabile campione argentino: “Le leggende non muoiono mai”, scrive il croato su Instagram.