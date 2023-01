FOTO – La maglia speciale dell’Inter in vista della Supercoppa Italiana

Tra poco l’Inter giocherà la finale di Supercoppa Italiana a Riad in Arabia Saudita contro il Milan. Il club nerazzurro ha pubblicato su Twitter le foto della speciale maglia che verrà utilizzata dai calciatori per l’occasione.

TRADIZIONE – L’Inter non rinuncia alla tradizione in vista della Supercoppa Italiana. I calciatori nerazzurri indosseranno la prima maglia con i colori nerazzurri, ma con una “speciale” iscrizione in occasione della partita di questa sera. Ecco le prime foto della divisa pubblicate dal club su Twitter.