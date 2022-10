FOTO – Lukaku taglia il traguardo delle 100 presenze con l’Inter

Romelu Lukaku, entrando ieri al 68′ in Inter-Sampdoria, ha raggiunto le 100 presenze con la maglia nerazzurra. L’Inter ha voluto omaggiare l’obiettivo raggiunto dal giocatore belga

E SONO CENTO – Romelu Lukaku ha fatto cento. Il belga, con l’ingresso in campo di ieri contro la Sampdoria, ha toccato quota 100 presenze con la maglia dell’Inter. Il belga ha collezionato 76 presenze in Serie A, 17 in Europa (Tra Champions ed Europa League, ndr) E 7 in Coppa Italia. L’Inter ha omaggiato il traguardo raggiunto dal numero 90 nerazzurro con un post su Instagram.

Ecco la foto pubblicata dal club nerazzurro su Instagram.