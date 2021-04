FOTO – Lukaku, sorriso stanco: «Non riesco a dormire». Poi spunta il Guru

Lukaku è stato il grande protagonista di Inter-Sassuolo, recupero della ventottesima giornata vinto dai nerazzurri per 2-1. L’attaccante belga su Instagram pubblica una foto in cui appare sorridente, affermando però di nascondere tanta stanchezza. Poi appare Pintus

SORRIDENTE MA STANCO – Romelu Lukaku con un gol e un assist ha messo come sempre la firma sulla decima vittoria consecutiva dell’Inter, che ha portato a +11 il vantaggio sul Milan secondo in classifica. Il belga su Instagram sorride durante l’allenamento ma svela: «Stavo sorridendo, ma onestamente sono davvero stanco. Non riesco a dormire dopo una partita notturna». La partita alla quale si riferisce il numero 9 nerazzurro è probabilmente una sfida di NBA, di cui lui è grande appassionato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romelu Lukaku (@romelulukaku)

GURU – Poi, nelle storie Instagram, Lukaku rende omaggio ad Antonio Pintus, il preparatore atletico: «Pintus il Guru», scrive l’ex Manchester United. Sarà pure stanco, ma gli tocca correre lo stesso!