FOTO – Lukaku, sorrisi e concentrazione nell’allenamento di oggi

Romelu Lukaku – File ID 185684465 | © Marco Canoniero | Dreamstime.com

Dopo essere andato in gol nell’amichevole di ieri contro il Lugano, Romelu Lukaku è tornato oggi – insieme ai compagni – sul campo di allenamento. Sorrisi e concentrazione per il centravanti dell’Inter, come dimostrato dalle foto pubblicate su “Instagram”.

VOGLIA DI INIZIARE – Sembra davvero carico e pronto a iniziare la nuova stagione Romelu Lukaku. Il centravanti dell’Inter, sul suo profilo “Instagram”, ha pubblicato una serie di foto dell’allenamento di oggi. Ciò che salta subito all’occhio è la concentrazione del giocatore, così come i sorrisi e il lavoro insieme ai due compagni di squadra Christian Eriksen e Ivan Perisic.