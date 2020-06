FOTO – Lukaku scala un altro gradino nella storia dell’Inter

La rete siglata da Romelu Lukaku apre il risultato di Inter-Sampdoria. Un gol che fa salire il belga a quota 18 in Serie A (23 totali) con i nerazzurri. E che permette al belga di scrivere il suo nome accanto a tre grandissimi della storia dell’Inter.

BOMBER – Romelu Lukaku torna al gol in Inter-Sampdoria, depositando in rete l’assist perfetto di Christian Eriksen. Per il numero 9 sono ora 24 i gol stagionali con l’Inter, di cui 18 in Serie A. Una cifra straordinaria per Lukaku, al suo primo anno in nerazzurro, e con almeno altre 13 partite da disputare. Solo altri tre attaccanti, al primo anno in nerazzurro, erano riusciti a fare altrettanto, negli ultimi 30 anni. Nomi importanti (specialmente due), che da oggi avranno anche quello di Lukaku iscritto al loro fianco. L’ultimo a riuscire a segnare 18 reti in Serie A al primo anno con l’Inter fu Diego Milito, El Principe per sempre nei cuori nerazzurri dopo la perfetta stagione 2009/10. Prima di lui, un altro nome che fa tremare i polsi, quello di Ronaldo nel 1997/98. E prima ancora l’uruguaiano Ruben Sosa nel 1992/93. Quest’ultimo chiuse la stagione con 22 reti complessive, già superate da Lukaku di due lunghezze. Milito segnò 30 reti al primo anno in nerazzurro, Ronaldo 34. Riuscirà l’attuale numero 9 a raggiungerli? Ecco il messaggio pubblicato dall’Inter: