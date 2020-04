FOTO – Lukaku ricorda: “Anderlecht, 10 anni fa abbiamo vinto la lega!”

Romelu Lukaku attraverso un post pubblicato su Twitter ricorda la vittoria dell’Anderlecht in campionato, ben dieci anni fa. Di seguito il suo messaggio pubblicato nei social con tanto di foto ricordo.

RICORDO – Romelu Lukaku ricorda la vittoria del campionato con la maglia dell’Anderlecht con la quale all’età di 16 anni ha fatto il suo esordio assoluto: “10 anni fa abbiamo vinto la Lega. Avevamo una grande squadra e per me a 16 anni è stata una benedizione stare con quei ragazzi!”.

10 years ago we won the league at our rivals. We had a great team and for me as 16 year old it was a blessing to be around those boys! @rscanderlecht 💜 pic.twitter.com/2CKRHAsmvU

— R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) April 19, 2020