FOTO – Lukaku, presto primo incontro con Inzaghi: «Continuo a spingere»

Lukaku si trova in vacanza negli Stati Uniti, dove domenica si aggregherà all’Inter (vedi articolo). Il centravanti nerazzurro non ha mai smesso di lavorare individualmente, come testimonia direttamente sul proprio profilo Instagram

TANTO LAVORO – Romelu Lukaku domenica riabbraccerà l’Inter, incontrando per la prima volta il neo nerazzurro Hakan Calhanoglu e soprattutto il nuovo tecnico, Simone Inzaghi. Il numero 9 nerazzurro non ha mai smesso di allenarsi, come testimonia anche oggi su Instagram. Corsa ma anche lavoro con la palla: “Continuo a spingere”, assicura il belga.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romelu Lukaku (@romelulukaku)