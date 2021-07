FOTO – Lukaku, non solo vacanze: duri allenamenti in vista dell’Inter

Romelu Lukaku continua con le sue vacanze dopo l’Europeo disputato con il suo Belgio, ma nonostante ciò non mancano gli allenamenti. Il numero nove dell’Inter ha infatti pubblicato una serie di foto mentre si rilassa, ma anche mentre si tiene in forma in vista del rientro ad Appiano Gentile.

SOLE E CALCIO – Romelu Lukaku continua a lavorare anche in vacanza per farsi trovare pronto una volta rientrato all’Inter, dal nuovo tecnico Simone Inzaghi. Il numero nove nerazzurro ha infatti pubblicato una serie di foto sul suo profilo Instagram ufficiale, mostrando sì il suo relax in piscina, ma anche lunghe e dure sessioni di corsa in campo sotto al sole. Il belga è già pronto per la prossima stagione.

