FOTO − Lukaku non pensa al mercato e lavora con Vidal in ritiro

In attesa di nuovi sviluppi sulla trattativa Lukaku-Chelsea, continua il ritiro ad Appiano Gentile dell’Inter. Il centrocampista cileno Vidal ha voluto documentare la sua fatica insieme al compagno belga su Instagram

LAVORO − Uno sorregge l’altro dopo le fatiche in allenamento. Si tratta di Arturo Vidal e Romelu Lukaku, apparsi nella storia Instagram del giocatore cileno vistosamente affaticati. In attesa di capire come andrà a finire la situazione relativa al belga, il quale ha trovato un accordo con il Chelsea, la squadra di Inzaghi continua ad allenarsi ad Appiano Gentile. Domenica 8 agosto, i nerazzurri affronteranno il Parma in un test amichevole di grande tradizione, mentre sabato 21 ci sarà il debutto ufficiale in campionato contro il Genoa. Intanto, Vidal e Lukaku faticano insieme e lo mostrano sui social. Di seguito la storia di Vidal.