FOTO – Lukaku, momento più bello della carriera? Il belga non ha dubbi

Lukaku, rispondendo alle domande dei tifosi attraverso il suo profilo Twitter (vedi articolo), ha svelato con uno scatto qual è stato finora il momento più bello della sua carriera. E ovviamente è legato all’Inter

TROFEI – Romelu Lukaku non perde occasione per sottolineare il suo grande amore per l’Inter, con la quale ha vinto da poco uno scudetto. Il numero 9 nerazzurro, rispondendo a un tifoso, ha svelato qual è stato finora il momento più bello della sua carriera. E lo ha fatto con una foto che lo ritrae insieme a sua madre e alla Coppa Scudetto.