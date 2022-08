FOTO – Lukaku mette subito la firma ed esulta per i 3 punti: “Andiamooo”

Lukaku ci ha messo appena due minuti per mettere a segno il suo primo gol ufficiale dopo il ritorno all’Inter. L’attaccante belga dopo Lecce-Inter celebra l’unione del gruppo su Instagram

GRUPPO – Romelu Lukaku ci ha messo pochissimo a sbloccare il risultato di Lecce-Inter e soprattutto a mettere a segno il primo gol ufficiale della stagione. Il numero 90 nerazzurro ha siglato l’1-0 al “Via del Mare” e poi come al solito ha lavorato per la squadra, nonostante fosse certamente non una partita adatta alle sue caratteristiche. Il belga su Instagram celebra l’esultanza finale e urla: “Andiamooooooooo”.

Lukaku vuole riprendersi tutto.