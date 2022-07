FOTO – Lukaku, l’Inter ricorda le cifre: «Nel caso vi foste persi qualcosa…»

Lukaku è pronto a dare inizio al suo secondo capitolo nerazzurro. Mentre il belga si allena per arrivare in perfetta forma in ritiro, l’Inter ricorda qualche numero. Gol, minuti giocati e anche lingue parlate

NUMERI – Romelu Lukaku finora è stato il principale colpo di mercato dell’Inter che ha annunciato il suo ritorno con grande entusiasmo e tuttora sta sfruttando la scia ricordando qualche numero legato alla carriera del belga. 7.754 minuti giocati in nerazzurro con 64 gol messi a segno. 342 sono le reti in carriera, 90 è il nuovo numero di maglia nella sua seconda vita all’Inter mentre per quanto riguarda il Belgio è il miglior marcatore di sempre.

“Nel caso vi foste persi qualcosa…”, scrive l’Inter.