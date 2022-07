FOTO – Lukaku, l’Inter lo attende e lui conta i minuti: continua il lavoro

Lukaku non sarà presente domani al primo giorno di ritiro dell’Inter, ma ha deciso comunque di anticipare il rientro e già nel fine settimana potrebbe essere a disposizione di Inzaghi. Intanto il belga continua a fare il conto alla rovescia e a lavorare duro

CONTO ALLA ROVESCIA – Romelu Lukaku ha una gran voglia di ripartire con l’Inter. Il belga, che si trova in vacanza in Sardegna, anche oggi ha lavorato duro per farsi trovare pronto quando raggiungerà Simone Inzaghi e la squadra ad Appiano Gentile. Su Instagram il numero 90 interista continua a contare i minuti.

Lukaku è pronto per la sua seconda vita all’Inter.