FOTO – Lukaku, lavoro e relax: il belga presente alla sfilata di Versace

LAVORO E MODA – Queste le due parole che contraddistinguono gli ultimi giorni di Romelu Lukaku. Il classe ’93 è rimasto a Milano durante questa sosta per le nazionali per recuperare dall’infortunio alla coscia sinistra. Big Rom dovrebbe rientrare per il match contro la Roma in programma sabato 1 ottobre. Il belga, cosi come Calhanoglu (qui il turco alla fashion week), ha approfittato della sua permanenza a Milano per prendere parte alla sfilata di Versace. Lukaku ha pubblicato il momento sul suo profilo Instagram.

Il belga scalda i motori, per aiutare l’Inter a uscire da questo momento di crisi.