FOTO – Lukaku lavora sodo ad Appiano e diventa un… cartone animato!

Lukaku dopo l’esordio con gol contro il Lecce mette nel mirino la prima partita in casa del nuovo campionato, ovvero Inter-Spezia (QUI le ultime). Il numero 90 nerazzurro in allenamento si è trasformato in un cartone animato

CARTONE ANIMATO – Romelu Lukaku lavora sodo per raggiungere il prima possibile la miglior forma. Dopo l’esordio con gol e vittoria sul campo del Lecce, il belga mette nel mirino lo Spezia, ovvero la prima partita casalinga della stagione per l’Inter. Intanto il numero 90 interista in allenamento dà sfoggio delle sue qualità ricordando vagamente un vecchio cartone animato giapponese.

“Ecco dove lo avevamo già visto”, scrive ironicamente l’Inter su Twitter.