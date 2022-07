FOTO − Lukaku-Lautaro Martinez bis, Inter in estasi: «Di nuovo insieme»

Lukaku e Lautaro Martinez riformeranno la grande coppia offensiva dell’Inter. Big Rom ha fatto di tutto pur di ritrovare il vecchio partner argentino. Il mondo nerazzurro è in estasi

INSIEME − L’Inter ritrova la premiata coppia Lukaku-Lautaro Martinez, tandem fantastico capace di portare all’Inter lo Scudetto 2020/21. Dopo un solo anno di separazione, il duo è pronto a riprendere il lavoro insieme per portare l’Inter verso grandissimi trionfi. La stessa Inter, tramite il proprio account Twitter ufficiale, non ha nascosto il suo entusiasmo per il Lukaku-Lautaro Martinez 2.0. Partito il conto alla rovescia: «Non riesco a smettere di pensare a questi due che stanno di nuovo insieme».

Just can't stop thinking about these two being back together 🥰#ForzaInter pic.twitter.com/B4IWZxseYZ

— Inter (@Inter_en) July 3, 2022