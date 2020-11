FOTO – Lukaku innamorato del suo Belgio: “Orgoglioso di farne parte”

Romelu Lukaku Inter

Dopo la splendida vittoria contro la Danimarca di Christian Eriksen, che ha garantito l’accesso alla final fuor di Nations League, Lukaku fa gli occhi dolci alla sua Nazionale sui suoi account social. Con la doppietta di ieri sera, l’ex Manchester United è arrivato a quota 57 gol con la maglia del Belgio

INNAMORATI – Da quando è arrivato all’Inter, Romelu Lukaku non ha fatto altro che segnare. Con la sua Nazionale non è mai stato in discussione, ma difficilmente qualcuno avrebbe potuto preventivare un impatto così fragoroso con il calcio italiano. L’infortunio muscolare, che lo aveva tenuto fuori contro Real Madrid e Atalanta, sembra già uno sfocato ricordo (come ammesso proprio dal belga). Lukaku si è ripreso il Belgio, in attesa di riprendersi la sua Inter a suon di gol.