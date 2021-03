FOTO – Lukaku in campo con il Belgio: pronto per il Galles, con il sorriso!

Lukaku ieri è volato in Belgio, dove si è unito alla sua Nazionale che domani affronterà il Galles nella sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali. L’attaccante dell’Inter lavora in vista del match e sorride su Instagram

LAVORO CON IL SORRISO – Romelu Lukaku domani sarà impegnato con il Belgio nella sfida contro il Galles, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. L’attaccante dell’Inter, partito con qualche giorno di ritardo per via dello stop imposto dall’ATS di Milano (vedi articolo), lavora in vista del match e sorride su Instagram.

