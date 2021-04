FOTO – Lukaku, impegno anche a Pasquetta: «Terapia mattutina»

Lukaku non si prende un giorno di completo riposo nemmeno nel giorno di Pasquetta sfruttandolo per effettuare terapia per i propri muscoli

TERAPIA – Anche oggi, giorno di Pasquetta, Romelu Lukaku continua a impegnarsi per poter così dare il meglio all’Inter in queste ultime giornate di campionato. Nel mirino del Barcellona, ma entusiasta dei nerazzurri e focalizzato sull’obiettivo scudetto, l’attaccante ha effettuato “terapia mattutina“, come dimostra la storia pubblicata tramite il proprio profilo Instagram. A seguire la foto in cui mostra la cura per i propri muscoli, effettuata con lo staff di preparatori nerazzurri ad Appiano Gentile.