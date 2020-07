FOTO – Lukaku, il gol a Roma vale un altro primato nella storia dell’Inter

Romelu Lukaku torna al gol, pareggiando i conti a pochi minuti dal termine di Roma-Inter. Una rete che vale un altro primato per l’attaccante belga, alla sua prima stagione con la maglia nerazzurra. Un record celebrato dall’Inter al termine della gara.

PRIMATO – Con il gol siglato all’88’ di Roma-Inter, Romelu Lukaku firma il 2-2 finale e trova il gol numero 21 in Serie A. Le reti stagionali sono 27 in tutto, al momento: numeri che rendono Big Rom terzo tra i marcatori al primo anno con l’Inter. Davanti a lui solo altre due leggende nerazzurre: Diego Milito (30 reti nel 2009/10) e Ronaldo (34 nel 1997/98). Ma soprattutto, con il rigore trasformato a Roma Lukaku si conferma un bomber da trasferta. Sono infatti 13 le reti in trasferta per il belga: un bottino mai raggiunto da nessuno, al primo anno con l’Inter. Lukaku ha iniziato ad ingrassare il bottino esterno con le reti al Cagliari e al Milan, passando poi per le doppiette contro Sassuolo, Bologna, Napoli e Udinese. In mezzo, cadono vittime del 9 belga anche Brescia e Torino. Ecco il tweet celebrativo dell’Inter: “📈 | RECORD Romelu #Lukaku è il 1° giocatore in grado di realizzare 1️⃣3️⃣ gol in trasferta nella sua stagione d’esordio nel massimo campionato italiano nella storia della @SerieA a girone unico 👏 BIG ROM 💥💥💥 #RomaInter ⚫🔵⚫🔵#FORZAINTER”.