FOTO – Lukaku fulmineo in Inter-Cagliari! La curiosità sul gol dell’1-0

Condividi questo articolo

La rete dell’1-0 di Inter-Cagliari, siglata da Romelu Lukaku, registra uno strepitoso record per la stagione 2019/20 del calcio italiano. Ecco il dato, pubblicato anche dalla società nerazzurra.

INESORABILE – Romelu Lukaku ha sbloccato Inter-Cagliari, ottavo di finale di Coppa Italia, dopo esattamente 21 secondi. L’attaccante belga ha sfruttato meravigliosamente un retropassaggio errato di Oliva, beffando Olsen sul secondo palo. Un gol che iscrive il nome di Lukaku tra quelli dei pochi calciatori ad aver segnato in Serie A, Champions League e Coppa Italia al primo anno con l’Inter (vedi focus). Un gol che, al momento, a Lukaku vale quota 17 reti in stagione: supera così anche le 16 reti segnate al primo anno col Manchester United. Dopo la doppietta siglata in Napoli-Inter, con cui ha inaugurato alla grande il 2020, continua il momento di forma per il 9 nerazzurro.

FULMINE A NOTTE SERENA – Il gol dell’1-0 di Inter-Cagliari vale anche un altro record a Romelu Lukaku. Si tratta infatti del gol più veloce siglato nelle competizioni italiane nella stagione 2019/20. 21 secondi, un intervallo sufficiente a Lukaku per adeguarsi al “gemello” Lautaro Martinez (7 gol nei primi 15 minuti fino a qui). Ecco il messaggio pubblicato dall’Inter per celebrare la rapidità esecutiva del suo attaccante: “🧐 | ERRATA CORRIGE Il gol di Romelu #Lukaku contro il Cagliari, realizzato dopo appena 2⃣1⃣ secondi, è il più rapido da inizio partita segnato in tutta la stagione tra Serie A e #CoppaItalia ⏱️ #InterCagliari #FORZAINTER ⚫️🔵⚫️🔵”.