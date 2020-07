FOTO – Lukaku, è tanta la gioia per i 3 punti dell’Inter: “Bella vittoria”

Lukaku oggi nella sfida tra Inter e Torino non è sceso in campo per via di un problema fisico. Il numero 9 nerazzurro su Instagram celebra la vittoria e il secondo posto condiviso con la Lazio. Di seguito il suo post social

APPOGGIO – Romelu Lukaku non era in campo nella sfida tra Inter e Torino per via di un problemino fisico. L’attaccante nerazzurro fa sentire però tutto il suo appoggio e la sua gioia per la vittoria con un post su Instagram: “Bella vittoria”, scrive il belga accompagnando la frase con un bell’abbraccio di gruppo.