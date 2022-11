FOTO – Lukaku, di tutto pur di tornare con il Belgio: «Sto facendo lavoro extra!»

Romelu Lukaku è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo e ogni giorno prosegue il suo recupero in vista del ritorno con il Belgio al Mondiale.

RITORNO IN GRUPPO – Prosegue il lavoro in gruppo di Lukaku dopo l’infortunio, con l’obiettivo di tornare più in forma possibile con la maglia del Belgio. Stando alle ultime notizie legate all’attaccante dell’Inter, potrebbe già tornare contro il Marocco. Lui intanto ci tiene a far sempre che ha aumentato i carichi di lavoro pur di tornare a disposizione.

Fonte: Account Instagram Lukkau