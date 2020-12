FOTO – Lukaku ‘corre’ verso Inter-Bologna con Vidal e Perisic

Lukaku Vidal allenamento Inter

I nerazzurri di Antonio Conte continuano a preparare la gara di sabato sera. Inter-Bologna sarà una partita importante per la rincorsa al primo posto. Lukaku e compagni sono pronti a dare continuità dopo la vittoria contro il Borussia Mönchengladbach

GRUPPO – Quarantotto ore al calcio d’inizio di Inter-Bologna, match fondamentale per il prosieguo del cammino verso la vetta della classifica. Romelu Lukaku e compagni, dopo la bella vittoria contro il Borussia Mönchengladbach in Champions League, hanno ritrovato solidità e compattezza, testimoniata anche dagli attimi di condivisione durante gli allenamenti, come questo in foto.