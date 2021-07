FOTO – Lukaku, concentrazione in allenamento: «Continua a spingere!»

Romelu Lukaku, tornato lunedì ad Appiano Gentile, lavora in questi giorni per recuperare la forma migliore, anche se non è poi così distante. Il centravanti dell’Inter ha pubblicato una foto sui social.

SPINGERE – Romelu Lukaku è concentrato e insegue un solo obiettivo: una forma perfetta in vista della nuova stagione. L’attaccante in questi minuti ha pubblicato una foto dei social con un messaggio chiaro: “Continua a spingere!”. Di seguito la foto pubblicata attraverso il suo account Instagram.

