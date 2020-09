FOTO – Lukaku carico per la nuova stagione...

FOTO – Lukaku carico per la nuova stagione con l’Inter: “Al lavoro!”

Romelu Lukaku – File ID 185684465 | © Marco Canoniero | Dreamstime.com

Romelu Lukaku è stato uno dei trascinatori dell’Inter nella scorsa stagione. Adesso, il gigante belga, come mostrato sul suo profilo di “Instagram” è carico per un nuovo anno con i colori nerazzurri

CARICO – Romelu Lukaku è stato uno dei protagonisti dell’ultima stagione dell’Inter. Il numero 9 nerazzurro, adesso, è tornato al lavoro con il resto dei compagni per preparare la nuova stagione con i colori nerazzurri. Attraverso una foto postata sul suo profilo di “Instagram” il gigante belga si è dimostrato carico in vista del rientro in campo. Di seguito il post: