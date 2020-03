FOTO – Lukaku attende Juventus-Inter: “Bisogna rimanere concentrati”

Lukaku si carica in vista di Juventus-Inter. Il big match, in attesa del calendario, dovrebbe essere recuperato domenica sera e il belga scalda i motori lanciando un messaggio su Instagram

MESSAGGIO CHIARO – Romelu Lukaku indica la via da seguire in questo periodo di attesa forzata in Serie A. L’attaccante nerazzurro, come tutti i suoi compagni, attende la conferma ufficiale del recupero di Juventus-Inter previsto per domenica sera. Il belga ne approfitta allora per lanciare un messaggio a tutto l’ambiente: “Bisogna rimanere concentrati”. Riattaccare la spina dopo tanti giorni senza calcio giocato infatti non sarà facile, servirà un grande spirito di squadra per ottenere risultati fin da subito. Grandi sfide attendono subito l’Inter tra la sfida Scudetto, dopo la bruciante sconfitta in rimonta contro la Lazio, e l’andata degli ottavi di Europa League contro il Getafe. Ad Appiano Gentile si continua a lavorare, per trasformare questi giorni di incertezza in energia vincente al ritorno in campo dopo Inter-Ludogorets. Di seguito il post emblematico di Lukaku, con una foto tratta dall’allenamento odierno, dal proprio account Instagram.