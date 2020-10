FOTO – Lukaku ancora decisivo: “Altri tre punti, forza Inter!”

Romelu Lukaku, tra i protagonisti ieri con una doppietta realizzata in Benevento-Inter, oggi attraverso i social ha festeggiato dicendosi soddisfatto per la vittoria.

ALTRI PUNTI – Romelu Lukaku contribuisce alla vittoria dell’Inter per 2-5 grazie a una sua doppietta. Oggi su Instagram ha pubblicato una foto che lo ritrae in campo, dicendosi soddisfatto per la vittoria: “Altri tre punti, forza Inter!”. Di seguito il post nei social.