FOTO – Lukaku, allenamento anche in vacanza in vista dell’Inter

Romelu Lukaku è tornato in vacanza dopo la firma con l’Inter, ma continua ad allenarsi in vista del ritorno con la squadra nerazzurra.

FOTO – A seguito della firma con l’Inter, Romelu Lukaku è tornato in vacanza. Lì però, come si vede dalle storie del proprio profilo Instagram, l’attaccante sta continuando ad allenarsi con Johan Gerets. Il belga vuol farsi trovare pronto in vista della sua nuova esperienza tra le fila della squadra nerazzurra. A seguire uno screenshot del video postato dal giocatore sul social network.

Fonte: Instagram Romelu Lukaku