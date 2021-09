FOTO – L’Inter presenta la sfida al Real Madrid come una serie tv

L’Inter non ha trovato la vittoria contro la Sampdoria ma la testa è già alla prossima gara. I nerazzurri mercoledì debuttano contro il Real Madrid in Champions League a San Siro e la società presenta questo appuntamento come una serie Amazon.

APPUNTAMENTO – Come detto la Champions League è pronta a tornare ad illuminare San Siro con la sfida tra Inter e Real Madrid. I nerazzurri arrivano da un 2-2 contro la Sampdoria ma tutti sono già proiettati a quella supersfida, tra cui, anche FedericoDimarco (vedi articolo). L’Inter presenta questa partita come una serie tv e il collegamento è il fatto che la partita sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime. Ecco come l’Inter presenta l’appuntamento.

🌟 | UCL 🍿 Gli attori li conoscete

🎶 La sigla è la più famosa nel mondo del calcio

🎥 La sceneggiatura è ancora da scrivere Non perdere la prima puntata della @ChampionsLeague Gli episodi del mercoledì in esclusiva su @PrimeVideoIT 😉 👉 https://t.co/gXZP7nU7AO pic.twitter.com/WtdLkzr5Nd — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) September 12, 2021

“Gli attori li conoscete. La sigla è la più famosa nel mondo del calcio. La sceneggiatura è ancora da scrivere. Non perdere la prima puntata della Champions League. Gli episodi del mercoledì in esclusiva su Amazon Prime Video”. Una nuova vita per la Champions League, tutta da scrivere.