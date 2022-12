FOTO – L’Inter fa l’in bocca al lupo a Lautaro Martinez per la finale

Lautaro Martinez oggi affronterà una delle partite più importanti della sua carriera. Questi gli auguri dell’Inter in vista della finale Mondiale.

FINALE – Tra qualche ora ci sarà il calcio d’inizio di Francia-Argentina. Come sempre dal 1982 ad oggi c’è un calciatore dell’Inter nella finale Mondiale. Si tratta di Lautaro Martinez, a cui l’Inter ha fatto l’in bocca al lupo per la partita di oggi. Il Toro partirà quasi sicuramente dalla panchina, probabile un suo impiego a partita in corso, magari per decidere il match.

foto: profilo Twitter Inter