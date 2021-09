FOTO – L’Inter di Inzaghi funziona in volo! La Lega Serie A esalta una dote

L’Inter in questo inizio di campionato ha ottenuto due vittorie contro Genoa e Verona, mettendo a segno sette gol di cui quattro di testa. La Lega Serie A su Instagram esalta le doti aeree della squadra di Simone Inzaghi

IN VOLO – L’Inter di Simone Inzaghi vola… di testa! In questo inizio di campionato i Campioni d’Italia in carica hanno infatti messo a segno ben quattro gol di testa con Milan Skriniar, Edin Dzeko, Lautaro Martinez e Joaquin Correa. La Lega Serie A, su Instagram, esalta le doti aeree della squadra nerazzurra: “Due giornate di Serie A e quattro gol di testa per l’Inter”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lega Serie A (@seriea)