FOTO – L’Inter celebra il gol di Lautaro Martinez: «La miglior vista»

L’Inter ha vinto meritatamente e nettamente 5-0 contro la Salernitana venerdì sera. Ora attende il responso di Milan-Napoli, big match di giornata. Intanto però l’Inter posta il gol di Lautaro Martinez sui propri profili social con una semplice didascalia.

VISTA – Lautaro Martinez, nonostante sia entrato dalla panchina, ha timbrato il cartellino contro la Salernitana con un bel gol di destro a piegare la mano di Belec. L’Inter lo celebra con una galleria di foto sul suo profilo Twitter.

La didascalia è molto semplice: “The best view” ovvero “La miglior vista” o la migliori posizione per gustarsi il gol di Lautaro Martinez. Insomma, il clima in casa Inter è molto sereno e felice.