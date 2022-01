FOTO – L’Inter celebra Bastoni. Una statistica mai riuscita prima

L’Inter ha vinto meritatamente 2-1 contro la Lazio ieri a San Siro e si è ripresa la vetta della classifica. Mattatore del match Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro ha fornito un gol e un assist alla squadra di Simone Inzaghi con l’Inter che lo celebra così.

RECORD – «Per la prima volta nella sua carriera in Serie A, Alessandro Bastoni ha sia segnato sia servito un assist in un singolo match». Viene celebrato così il braccetto sinistro della difesa di Simone Inzaghi da parte dell’Inter. Il classe ’99 è diventato un pilastro assieme a Skriniar e de Vrij e ieri è stato davvero determinante.

💪 | BASTO Per la prima volta nella sua carriera in @SerieA, Alessandro Bastoni ha sia segnato che servito un assist in un singolo match.#ForzaInter #InterLazio pic.twitter.com/XIU2TAYyMt — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) January 10, 2022

Il valore di Bastoni schizzerà sicuramente alle stelle avendo già vinto uno scudetto e un Europeo con l’Italia. Riuscirà l’Inter a tenerselo stretto?