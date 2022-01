FOTO – L’Inter batte la Lazio. Chi è il migliore in campo?

L’Inter ha vinto 2-1 contro la Lazio e si è ripresa la vetta della classifica di Serie A. I nerazzurri hanno giocato un’ottima partita contro la formazione di Maurizio Sarri e sui social i nerazzurri chiedono di votare il migliore in campo del match contro i biancocelesti.

MVP – L‘Inter ha piegato 2-1 la Lazio a San Siro e i nerazzurri si sono ripresi il primo posto in classifica. Ora c’è la Supercoppa Italiana mercoledì contro la Juventus (vedi articolo) ma intanto i nerazzurri chiedono ai tifosi chi è stato i migliore in campo per loro.

📊 | SONDAGGIO Chi è stato per voi il migliore in campo di #InterLazio? pic.twitter.com/rSMOuuswA9 — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) January 10, 2022

I nomi sono 4 e sono: Skriniar, Bastoni, Brozovic e Sanchez. I primi due hanno segnato entrambi, il terzo è stato di nuovo il metronomo dell’Inter mentre il quarto, pur non segnando, è stato uno dei migliori.