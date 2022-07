FOTO – Lens-Inter, manca poco al fischio d’inizio! La maglia in bella vista

In attesa del fischio d’inizio di Lens-Inter, terza amichevole precampionato per i nerazzurri di Inzaghi (QUI le formazioni ufficiali), il club nerazzurro mette in bella vista la nuova maglia

Lens-Inter avrà inizio alle ore 18.30 con Simone Inzaghi che presenta un undici pieno di novità e soprattutto senza Romelu Lukaku e Lautaro Martinez dal 1′. Allo stadio Bollaert ci sarà una grande accoglienza con ben trentaquattromila tifosi presenti sugli spalti. In attesa del fischio d’inizio, l’Inter si gode la maglia con cui i ragazzi di Inzaghi scenderanno in campo

Siete pronti?