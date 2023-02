FOTO – La Lega Serie A omaggia due volti di Inter-Milan: «Appartenenza»

Questa domenica Inter e Milan si sfideranno nel terzo Derby della stagione attuale. È arrivata una vittoria a testa per ora, la Lega Serie A omaggia su Twitter il senso di appartenenza di due calciatori protagonisti della partita.

APPARTENENZA – Federico Dimarco e Davide Calabria, due volti simbolo di appartenenza e passione dell’Inter e del Milan. Questa domenica il nativo di Milano affronterà nel Derby il nativo di Brescia, per una partita che ha già regalato spettacolo in questa stagione, sia in campionato che in Supercoppa Italiana. La Lega Serie A ha omaggiato con questa foto su Twitter i due calciatori.

La Lega ha scritto: «Questione di appartenenza»