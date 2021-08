FOTO – Lega Serie A: «Dzeko-Calhanoglu nuovi volti, grande feeling»

L’Inter ha salutato Romelu Lukaku in questa sessione di mercato ma ha preso Edin Dzeko al suo posto. Il bosniaco ha giocato benissimo contro il Genoa nel match vinto 4-0 con un gol e assist, proprio come Hakan Calhanoglu. La Lega Serie A li esalta.

NUOVA COPPIA – Non era semplice trovare un’intesa così in poco più di una settimana di allenamenti insieme ma Calhanoglu e Dzeko lo hanno fatto. I due hanno duettato a meraviglia contro il Genoa e si sono trovati a meraviglia in campo. L’Inter ne ha beneficiato vincendo 4-0 il match e questo è solo l’inizio. Già venerdì contro il Verona il nuovo duo dell’Inter dovrà ripetersi. La Lega Serie A intanto, dopo che la Uefa si è accorta della prestazione di Calhanoglu sopra le righe (vedi articolo), esalta la nuova coppia dell’Inter con un post social chiaro: «Nuovi volti, grande feeling». Riuscirà Simone Inzaghi a rendere ancora più letale questo duo un po’ come fatto con Ciro Immobile e Luis Alberto? Le scommesse sono aperte.