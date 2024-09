FOTO – Leao, ma cosa combini? Risponde a Di Canio, ma a modo suo!

Leao sta facendo parlare di sé ma non per quanto fatto in campo. O meglio, si chiacchiera di qualcosa che lui e il compagno Theo Hernandez hanno fatto in campo. Ci riferiamo naturalmente alla scena in cui i due rimangono in disparte mentre il resto della squadra si reca da Fonseca durante il cooling break. In particolare, il portoghese replica all’aspra critica di Di Canio e lo fa come suo solito su Twitter

CHIACCHIERE NON CALCISTICHE – Rafael Leao in un modo o nell’altro riesce sempre a far parlare di sé, ma purtroppo per lui (e per il Milan) il campo c’entra pochissimo. O meglio, c’entra in parte. I rossoneri di Paulo Fonseca, infatti, hanno ottenuto solo un punto dalla sfida dell’Olimpico giocata contro la Lazio. Per non perdere è servito inserire proprio Leao, partito dalla panchina come Theo Hernandenz.

SCENEGGIATA – I due compagni, entrati soltanto nel secondo tempo e con il Milan sotto di un gol, si sono resi protagonisti di una scena alquanto discutibile: parte il cooling break e mentre tutta la squadra si reca da Fonseca per le ultime disposizioni tattiche, sia Leao che Hernandez rimangono in disparte dall’altra parte del campo. Il club rossonero ha preferito non enfatizzare quanto accaduto, decidendo di non multare né il portoghese né il francese ma naturalmente da giorni non si parla d’altro.

Leao contro Di Canio: la replica alla critica dell’ex calciatore è incomprensibile

INCOMPRENSIBILE – A dire la sua è stato anche Paolo Di Canio che su Sky Sport ha criticato aspramente i due calciatori del Milan, l’atteggiamento di superiorità e la mancanza di rispetto verso i compagni e l’allenatore. Le parole dell’ex Lazio non sono piaciute a Leao che su Twitter, come suo solito, replica senza aggiungere nulla ma pubblicando una foto di Di Canio mentre fa il saluto romano, accompagnata da tre puntini di sospensione. Una replica incomprensibile che non fa che peggiorare la sua posizione.

Ecco il tweet del portoghese.