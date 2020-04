FOTO – Lazaro, messaggio di auguri per Pasqua da parte dell’ex Inter

Valentino Lazaro, esterno dell’Inter in prestito al Newcastle, ha voluto augurare con un post su “Instagram” una buona Pasqua a tutti i tifosi e non.

BUONA PASQUA – Una Pasqua sicuramente atipica quella di quest’anno, a causa dell’emergenza Coronavirus. In questa giornata di festa, Valentino Lazaro, esterno dell’Inter arrivato a Milano in estate e girato in prestito nel mercato invernale al Newcastle, ha voluto fare gli auguri a tutti i tifosi e non. “Vi auguro serenità, amore e felicità. Auguri di buona Pasqua”, questo il messaggio del giocatore austriaco.