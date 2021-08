FOTO − Lazaro lascia l’Inter per il Benfica: «Darò il 100% al club»

Lazaro ha lasciato ufficialmente l’Inter per trasferirsi a titolo temporaneo al Benfica. Il giocatore austriaco ha voluto esprimere il suo entusiasmo per il nuovo trasferimento sul suo profilo Instagram

ONORE − Queste le parole di Valentino Lazaro dopo il trasferimento dall’Inter: «Ciao Benfica, possiamo iniziare. È un grande onore far parte da oggi di questo grande club. Farò del mio meglio per avere successo insieme. Non vedo l’ora che arrivi la mia prima partita all’Estádio da Luz. Andiamo! Glorioso SLB! Nuovo paese, nuovo club, nuovo capitolo. Giocare per il Benfica d’ora in poi è un grande onore e una sfida entusiasmante che non vedo l’ora e per la quale darò il 100%. Voglio avere successo qui insieme a te. L’Estádio da Luz è la mia nuova casa d’ora in poi e sono sicuro che mi sentirò molto a mio agio qui. Facciamolo».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentino Lazaro (@lazarovalentino)